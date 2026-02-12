Düzce'de Sevgililer Günü'ne Özel Kırmızı Halı Sürprizi - Son Dakika
Düzce'de Sevgililer Günü'ne Özel Kırmızı Halı Sürprizi

12.02.2026 21:12
Düzce Belediyesi, çiftler için kırmızı halı sererek Sevgililer Günü'nde sürpriz yaptı.

Düzce Belediyesi, cumartesi günü kutlanacak "Sevgililer Günü" öncesi, yolda yürüyen çiftlerin önüne kırmızı halı sererek sürpriz yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla Sevgililer Günü dolayısıyla Millet Bahçesi içerisinde gizlenen ekipler buradan geçen çiftlerin önüne aniden kırmızı halı serdi.

Kırmızı halıyı karşılarında gören eş ve sevgililer ilk anda büyük şaşkınlık yaşadı. Üzerine basmaya tereddüt eden sevenler, kısa süre sonra el ele, kol kola kırmızı halıda yürüyerek sürprizin keyfini çıkardı.

Yürüyüşün sonunda çiftlere kırmızı gül hediye edilirken o anlara ait fotoğraflar da anında basılarak kendilerine hediye edildi.

Sürpriz yapılan 50 yıldır evli Nezaket ve Ali Özkal çifti, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençlik yıllarında sevgili olarak başlıyorsunuz ama zaman ilerledikçe, çoluk çocuğa karıştıkça sevgili konumu sevgide, saygıda, karşılıklı hürmette kusur etmeme yönünde bir gelişme göstermeli ki bizim gibi 50 yıla insanlar ulaşabilsinler. Biz 50 yıl birbirimizi imha değil, ihya etme yönünde çaba harcadık. Gençlere de bunu tavsiye ediyoruz." dedi.

Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ilgi gördü.

Kaynak: AA

