Düzce'de Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Temeli Atıldı

Düzce\'de Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Temeli Atıldı

Sağlık Bakanlığı, Düzce'de 50 milyon liraya inşa edilecek ruh sağlığı merkezinin temelini attı.

02.05.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'de hayata geçirilecek 400 yataklı hastane ek binasının tanıtımı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'nin (ÇÖZGEM) temel atma töreni gerçekleştirildi.

Arapçiftliği Mahallesi'nde hizmet verecek ve 50 milyon liraya inşa edilecek Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve ÇÖZGEM için temel atma töreni düzenlendi.

Buradaki törende konuşan Vali Selçuk Aslan, kentin her geçen gün nüfusunun arttığına dikkati çekti.

Aslan, "Dinamik bir şehir, artan nüfus, ilave kamu hizmeti gereğini ortaya çıkarmakta. Bu minvalde şehrimizin geleceğini doğru şekilde tanımlayarak ve görerek, eğitim, sağlık, ulaşım, alt yapı gibi konuları bugünden planlamak gerekli. Bu noktada yerel yönetimler, milletvekilleri ve merkezi yönetim olarak proaktif ve vizyoner görüşlerle hazırlıklarımızı, yatırımlarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla bütün bu yatırımlar kolektif bir emekle ortaya çıkarılıyor." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir da ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar birçok sağlık tesisinin açılışında sizlerle olduk ama bu tesisin de ayrı bir önemi var. Tesisimiz yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak. Bugün temelini atıyoruz inşallah müteahhidimizden de 250 günde tamamlanacağının sözünü aldık, İnşallah 1 yıl dolmadan gelip burada açılışını da yapacağız." diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de toplumda ruh sağlığının önemine değinerek, "Ruh sağlığı konusunda toplumumuzda zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Her zaman insanlarla beraberiz. Gerçekten şehrimizin böyle bir sağlık tesisine ihtiyacı vardı, hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da tesisin kente hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından dua edildi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile ÇÖZGEM'in temeli atıldı.

Buradaki programdan sonra Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığınca yaklaşık 8 milyar lira kaynakla kentte hayata geçirilecek 400 yataklı hastane ek binasının tanıtımı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz, 3 boyutlu grafiklerle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermesi planlanan ek binanın modern poliklinik ve üniteleri ile buralarda kullanılacak cihazlarını tanıttı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:01:36. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.