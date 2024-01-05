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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi. Aslan, AA foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki favori fotoğraflarını seçti. Vali Aslan, fotoğrafların anlamını ve gücünü vurgulayarak, Anadolu Ajansı'nın önemli bir haber ajansı olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
05.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:17
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aslan, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in " 'Eski' de operasyon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğraflarını oylayan Aslan, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" karesini seçti.

Aslan, " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" ile " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İsyan" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Aslan, AA'nın, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini duyurmak amacıyla Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğunu, ilk yıllardan bu yana tüm dünyaya Türkiye'nin sesini duyuran önemli bir haber ajansı haline geldiğini söyledi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Aslan, "Fotoğraf karelerinin her biri birbirinden güzel. Doğru okumayı bilirsek fotoğrafların ciddi bir lisanı vardır. Bir mutluluğu, trajediyi, hüznü fotoğrafla bazen kitapla anlatmak istediğinizden daha iyi anlatırsınız. O yüzden fotoğraf sanatına, 'Anı yakalamak' derler. Anadolu Ajansı muhabirleri de gerçekte anı yakalamışlar." diye konuştu.

Vali Aslan, fotoğrafların çekiminde ve sunulmasında emeği geçen Anadolu Ajansı yönetimi ile çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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