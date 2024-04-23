Düzce Valisi ve Üniversite Rektörü, Sevgi Evlerindeki Çocuklar İçin Sevgi Kekleri Yaptı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, sevgi evlerinde kalan çocuklar için "sevgi kekleri" yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sürpriz yapmak için bir araya gelen Aslan ve Sözbir, DÜ yemekhanesinde aşçılık programı öğrencileriyle kek hazırladı.

"Sevgi keki" ismi verilen kekler hazırlandıktan sonra, toplumsal farkındalık oluşturmak için sevgi evlerinde kalan çocuklar ziyaret edildi.

Burada sevgi keklerini birlikte süsledikleri çocuklara ikram eden Aslan ve Sözbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Program, yüz boyama etkinliğiyle sona erdi.