Düzköy'de Heyelan: Boş Ev Yıkıldı, Mağdurlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Düzköy'de Heyelan: Boş Ev Yıkıldı, Mağdurlar Kurtarıldı

Düzköy\'de Heyelan: Boş Ev Yıkıldı, Mağdurlar Kurtarıldı

Trabzon Düzköy'de heyelan sonucu bir ev yıkıldı; jandarma sireniyle 5 kişi güvenli alana geçti.

22.04.2025 09:59
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TRABZON'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelanda tek katlı boş ev yıkıldı. Heyelanlı bölgede sis nedeniyle tehlikeden haberdar olmayan çevredekiler, yaşanan ikinci heyelanda mahalle halkı ve jandarma ekip otosu sireninden yapılan sesli uyarılar sonucu güvenli bölgeye geçti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Yusuflu Mahallesi'nde mezrada yamaç arazide önceki gün etkili olan sağanak ve sis sonrası heyelan meydana geldi. Kar sularının erimesi ve etkili olan sağanakla toprağın doygunluğa ulaştığı yamaç araziden kayan toprak kütlesi, beraberindeki kaya parçalarıyla yayla yoluna aktı. Heyelan nedeniyle yayla yolu ve köyün mahallelerini birbirine bağlayan güzergah toprakla doldu, boş bir ev yıkılırken, 1 ev de hasar gördü.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Bu sırada yamaçta bulunan 5 kişi, jandarma ekip otosu sireninden yapılan sesli uyarılar sonucu güvenli bölgeye geçerek, toprak altında kalmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; ekip otosunun siren sesleri sonrası mahallelinin heyelanlı alanda bulunanları bağırarak uzaklaştırmaya çalıştıkları yer aldı.

HEYELANIN BOYUTU DRON KAMERASINDA

Sisin dağılmasının ardından AFAD ekipleri, yaklaşık 100 dönümlük alanın etkilendiği bölgede incelemelerde bulundu. Heyelanın boyutu dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; derin yarıkların oluştuğu alanda tonlarca toprağın aşağıya kaydığı görüldü. Ekiplerin saha incelemelerinde heyelan riskinin sürdüğü tespit edilip, güvenlik şeridi çekilen yol bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.

'HEYELAN DEREYE DOĞRU AKMAYA DEVAM EDİYOR'

Yusuflu Mahallesi Muhtarı Ömer Birinci, AFAD ekiplerinin 3 ay boyunca bölgeye girilmemesine karar verdiğini ifade ederek, "Çok fazla sis vardı. AFAD'a, jandarmaya ve kaymakama bilgi verdim. Jandarma ekipleri, buraya gelerek önlem aldı. Buradaki vatandaşların heyelandan haberi yoktu. Jandarma ekipleri sirenlerle yoldan geçmek isteyenleri uyardı, yolları kapattık. Heyelanlı alandaki evlerde kimse yoktu. Her gün gelip orada çalışıyorlardı; şans eseri o gün orada değillerdi. En büyük tesellimiz, bu oldu. Evlerden biri heyelanla yıkıldı. Diğeri ise kullanılamaz hale geldi. AFAD ekipleri buraya kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyledi. Heyelan dereye doğru akmaya devam ediyor. Tıkanan menfezleri açmak için iş makineleri çalışıyor. İlerideki farklı yolu bu güzergaha bağlayarak ulaşımı geçici olarak sağlayacağız" dedi.

'ASIRLARDIR BÖYLE BİR OLAY YAŞAMADIK'

Mahallede oturan Oktay Karabulut, jandarma ekiplerinin anons ve sirenlerle uyarılarda bulunduğunu anlatarak, "Çok yağmur yağdı ama asırlardır bu bölgede böyle bir olay yaşamadık. O yüzden bu duruma hayret ediyorum. Komşumuzun evi yıkıldı; çok şükür ki can kaybımız yok. Burası, yoğun kullanılan bir ana yol ve yaylaya çıkan bir yoldu. Böyle bir şey ummazdık. Jandarma siren sesiyle vatandaşlarımızı uyarınca şans eseri kurtuldular" diye konuştu.

'HEYELANI GÖREMEDİK, SESİ DUYDUK'

Akın Birinci ise meydana gelen heyelanın sesini duyduğunu belirterek, "Heyelan olduğunda sis vardı. Olayı göremedik ama heyelanın sesini duyduk. Üst yoldan gelerek heyelanın devam ettiğini, toprağın kaydığını gördük. Muhtarımıza bildirdik. Jandarmalar geldi ve burada güvenlik önlemleri aldı. Heyelanlı alanda insan ya da bir hayvan var mı diye bakındık. Jandarma anonslar yaparak ve sirenlerini çalarak köylülerimizi uyardı" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzköy'de Heyelan: Boş Ev Yıkıldı, Mağdurlar Kurtarıldı - Son Dakika

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