E-Skuterlere Yerli Üretim Zorunluluğu Getirildi - Son Dakika
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E-Skuterlere Yerli Üretim Zorunluluğu Getirildi

E-Skuterlere Yerli Üretim Zorunluluğu Getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli skuterlere en az yüzde 30 yerli üretim zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Yeni düzenlemelerle hız sınırları ve kullanıcı güvenliği artırılacak.

20.01.2025 12:43  Güncelleme: 12:44
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete sunulan elektrikli skuterlere (e-skuter) en az yüzde 30'u yerli üretim olma zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin e-skuterlerin hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden, yerlilik şartına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti. Paylaşımlı e-skuter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 2021 yılında konuya ilişkin bir yönetmeliğin yürürlüğe alındığını aktaran Uraloğlu, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu.

'VERİLERİ PAYLAŞMA ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK'

Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlandığını belirterek, "Yapacağımız düzenleme ile işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen e-skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyelerle paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız" dedi.

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "e-skuterlerin yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren e-skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren e-skuterlerin hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılara yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi için de değişiklikler yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "e-skuter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleri ile ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak" bilgisini verdi.

YÜZDE 20 ŞARJ ZORUNLULUĞU

Düzenleme sonrası e-skuterlerin devrilme veya kazalarının işletmeci firmalar tarafından kayıt altına alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla bakanlık veri tabanına kaydedileceğini bildirdi. Hizmette bulunan e-skuterlerin en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağının da altını çizen Uraloğlu, izinlere ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen e-skuter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Kullanılan e-skuterlerin belirli bir standartta olması adına işletmeciler tarafından hizmete sunulan e-skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak" dedi.

Kaynak: DHA

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