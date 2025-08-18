E1 Projesi ile 7 Bin Filistinli Zorunlu Göç Tehdidi Altında

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesi nedeniyle 7 bin Filistinlinin zorunlu göç tehdidi altında bulunduğu belirtildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün etrafında yaklaşık 7 bin Filistinlinin yaşadığı 22 topluluk bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in "E1" olarak isimlendirdiği "sömürge projesinin" hayata geçirilmesi durumunda bölgedeki 7 bin kişinin zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Bu projeyle Cebel Baba ve Vadi Cemel'deki Filistin toplumunun Azeriye beldesinden neredeyse tamamen izole edilerek bağlantısının kesileceği kaydedildi.

Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.