Ecrin\'in İyilik Projesi

ADANA'da, oturdukları sitede oyun oynayan kardeşlerine bakmak için çıktığı 12'nci kattaki pencereden dengesini kaybedip önce sundurmaya, ardından da beton zemine düşerek yaralanan Ecrin Deniz Karaca (14), hayatının geri kalanını iyilik yapmaya adamak istediğini söyledi. Karaca, "Taburcu olduktan sonra gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklarla pasta keseceğim. Çadırda yaşayan küçük çocuklara ise oyuncak dağıtacağım" dedi.

Olay, 4 Haziran'da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Ecrin Deniz Karaca, oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerine bakmak için apartmanın 12'nci katında merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Karaca, önce sundurmaya ardından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık ve çatlaklar oluşan Ecrin Deniz Karaca, çeşitli ameliyatlar geçirdi.

ECRİN'İN YANINA İLK ANNESİ KOŞMUŞ

Karaca'nın düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, annesi Ü.K.'nin komşularıyla sitenin bahçesinde oturduğu sırada yüksek bir ses duyması üzerine ilk olarak yerde yatan çocuğun yanına koştuğu, ulaştığında ise yere düşenin kendi kızı olduğunu gördüğü anlar yer aldı.

'BENİ BABAMIN YAPTIĞI İYİLİKLER KURTARDI'

Tedavi gördüğü hastanede konuşan Ecrin Deniz Karaca, "Beni dualar ve babamın yaptığı iyilikler kurtardı. Hiçbir şey hatırlamıyorum, hastanede gözümü açıp kapattığımda, babamın iyilik yaptığı çocuklardan Melek'in bana sarıldığını gördüm. Beyaz ve karanlık bir yer gördüm. Karanlık yerden ailemin sesi geliyordu, beyaz yerden ise meleklerin sesi geliyordu. Ben de ailemin sesine doğru gittim, onları bırakmadım. Onlar beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ben gitseydim onlar çok üzülürdü" dedi.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE PASTA KESİP, OYUNCAK DAĞITACAĞIM'

İyileştikten sonra hayatını iyilik yapmaya adayacağını söyleyen Ecrin Deniz Karaca, "Babamın iyilik derneğiyle birlikte insanlara yardım etmek istiyorum. Önceliğim gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklara pasta ikram etmek ve tarım işçilerinin çadırda kaldığı bölgelerde yaşayan çocuklara oyuncak dağıtmak. Ayrıca düştüğüm yerde büyük bir masa kurmak istiyorum. Bütün ihtiyaç sahipleri ve olayı gören kişilerle birlikte orada yemek yiyip, çocuklara oyuncak dağıtmak istiyorum" diye konuştu.

'KIZIM İYİLEŞTİKTEN SONRA TÜM HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Kızının taburcu olduktan sonra tüm hayallerini gerçekleştireceğini belirten El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı Hakan Harput Karaca ise "Ecrin ilk iyileştiğinde, olay yerindeki çocukların çok etkilendiğini söyledi. İlk düşüncem, düştüğü yerde masalar kurup pasta kestirmek, oyuncaklar dağıtmak olacak. Ecrin'in bir diğer isteği ise yardım götürdüğümüz gecekondu mahallelerine yeniden gitmek. Orada ilgilendiğimiz bir ailenin kızı olan Melek'i düştükten sonra rüyasında gördüğünü söyledi. Ona sarılmak ve oradaki tüm çocuklarla ilgilenmek istiyor. Kızım tamamen iyileştiğinde onun bütün hayallerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'ÇOK YORULDUK AMA MUTLU HİSSEDİYORUZ'

Hastanede kızıyla ilgilenen tüm doktorlara ve sağlık personeline teşekkür eden Karaca, "Kızımın iç organlarında, beyninde ve omuriliğinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Beyin kanaması geçirdi, o da atlatıldı. Ardından ameliyat oldu ve operasyon başarılı geçti. Çok yorulduk ama ameliyatın ardından büyük mutluluk yaşadık. Kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum. Tüm ülkenin duasını aldığımızı hissediyorum. Kızım yoğun bakımdayken binlerce kişinin bizim için dua ettiğini biliyorum. Ecrin, karanlık bir yer gördüğünü, uyumak üzereyken annesinin sesini duyunca uyanmaya karar verdiğini söyledi" dedi.