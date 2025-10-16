Eczane çalışanına sopalı saldırı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir hasta yakını, reçetedeki ilaç yerine muadilini veren eczacı kalfasını sopayla darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, muadil ilaç verdiği için eczacı kalfasının kafasını sopayla yaran saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla üzerine saldı, araya girenler güçlükle engelledi.

Eczane çalışanına yönelik saldırıya tepki yağıyor. Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Mahallesi Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki Meryem Eczanesi'nde İsmail T. adlı şahıs yaklaşık 1.5 ay önce babasına verilen ilacın, reçetede yazılan değil de muadili olduğunu belirterek eczacı kalfası Arif Fidan ile tartıştı.

MUADİL İLAÇ VERDİ DİYE SOPAYLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından eczaneden ayrılan şahıs, bu sabah tekrar gelerek yanında getirdiği sopayla Fidan'a saldırdı. Sopayı kalfanın başına vurarak yaralayan şahıs, ardından arka cebinden çıkardığı bıçakla tezgahın arkasında duran Fidan'ın üzerine yürüdü. Saldırgan elindeki bıçağı açmaya çalışırken, eczacı kalfası da karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada çevredekilerin içeriye girmesiyle kavga aralanırken, şikayet üzerine saldırgan gözaltına alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Tedavisinin ardından polis merkezine giden Fidan, İ.T'den şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı gözaltına aldı.

ECZACI ODASINDAN SALDIRIYA TEPKİ

Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın ve beraberindeki eczacılar, iş yerinin önünde basın açıklaması yaptı.

SALDIRI BÖYLE ANLATTI

Saldırıya tepki gösteren Aydın, şöyle konuştu: "Bir hekimin hastasına eş değer ilaç hakkında yanlış yönlendirmede bulunması sonucu, eczane çalışanımıza fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için mücadele ederken, meslektaşımıza yönelik böyle bir saldırının yaşanması kabul edilemez. Eczanelerimize yönelen bu tür sorumsuz davranışlar mesleğimizin onuruna, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne saldırıdır."

Arif Fidan da olaya ilişkin şunları anlattı: "Dün bir vatandaş eczanemize geldi, reçetesi eylül ayına aitti. İlaçlarını kontrol ederken bana argo kelimeler kullandı. Ben de kendisini dışarı çıkardım. Bugün sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırmaya başladı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı çok daha kötü olabilirdi. Şikayetçi oldum. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz."