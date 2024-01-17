Edirne BİLSEM Öğrencileri Türkiye\'nin Milli Teknoloji Hamlesi\'ne Katkı Vermeyi Hedefliyor

Edirne Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören "mucit öğrenciler", gelecekte Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı vermeyi hedefliyor.

Üstün yetenekli çocukların sınavla girebildiği ve özel eğitim aldığı BİLSEM'de geleceğin bilim insanlarına, mühendisleri ve akademisyenlerine yapay zekadan kodlamaya, robotikten drama ve görsel sanatlara kadar çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor.

Aldıkları eğitimlerle hazırladıkları projeleri TÜBİTAK ve TEKNOFEST'te yarıştıran öğrenciler bilim adına küçük yaşta büyük adımlar atıyor.

-"Öğrencilerin hayal güçleri çok gelişmiş durumda"

Merkez Müdürü Fulya Nil Şeren, AA muhabirine 17 Ocak Dünya Çocuk Mucitler Günü'nün üstün yetenekli öğrencilerin teşvik edilmesi açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

BİLSEM'de eğitim gören her bir öğrencinin farklı yeteneklere sahip olduğunu belirten Şeren, "Öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren merkezimize geliyor ve 12. sınıfa kadar eğitim alıyorlar. Öğrencilerimiz çok yaratıcı ve hayal güçleri çok gelişmiş durumda. Onların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmede onlara rehberlik ediyoruz." dedi.

Şeren, öğrencilerin pek çok proje geliştirdiğini ve katıldıkları yarışmalardan başarıyla döndüğünü dile getirdi.

Türk Patent Kurumunda öğrencilerinin 3 tescilleri olduğunu belirten Şeren, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin hazırladığı projelerin Türk Patent Kurumuna başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Tasarım tescil belgesi olan öğrencilerimiz, faydalı model belgesi olan öğrencilerimiz var. Öğrencilerin TÜBİTAK araştırma projeleri ve TEKNOFEST'e katılımlarını sağlıyoruz. Geçen yıl TEKNOFEST'te sağlık alanında yapay zekayla kanserli hücre tespiti sağlayan projeyle ödül alan öğrencilerimiz oldu.

Ülkemizde şu anda öncü bir milli teknoloji hamlesi var. Biz de bu hamle doğrultusunda öğrencilerimizin gelecekteki beşeri sermayelerini kaliteli ve verimli oluşturabilmeleri için yardımcı oluyoruz. Bugün küçük projeler hazırlayan çocuk mucitlerimiz gelecekte büyük projelerle ülkemizin kalkınmasına destek verecekler."

Öğrenciler BİLSEM ile yeteneklerini geliştiriyor

BİLSEM'de eğitim alan TED Edirne Koleji Öğrencisi Başak Dila Kemerci (15) BİLSEM sayesinde yapay zeka teknolojileri ve teknik resim çizimi alanında kendini geliştirdiğini söyledi.

Çeşitli projeler hazırladığını dile getiren Kemerci, "Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Ben de ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Yazılım ya da makine mühendisi olmak istiyorum. Teknoloji hızla ilerliyor. Bu gelişime adapte olmamız lazım. TEKNOFEST'i bu açıdan çok önemli buluyorum, orada birçok yeni proje ortaya çıkıyor. Herkesi TEKNOFEST'e katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tasarladığı akıllı ilaç kutusuyla Türk Patent Kurumundan tescil belgesi alma hakkı kazanan Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencisi Ege Hüseyinca da 4 yıldır BİLSEM'de eğitim aldığını belirtti.

Bilişim ve coğrafya alanında yoğunlaştığını anlatan Hüseyinca, "Çok eğlenceli çalışmalar yaparak güzel projeler ortaya çıkarıyoruz. Unutma problemi olan hastalara yönelik sesli uyarı veren ilaç kutusuyla Türk Patent Kurumundan faydalı model belgesi aldım. Gelecek yıllarda da bu çalışmaları geliştirip faydalı projeler yapmak istiyorum." dedi.

Yapay sinir ağları alanında çalışma yapan Mert Altuntaş da yazılım ve yapay zeka konusunda kendisini geliştirmeyi planladığını söyledi.

Geçen yıl takım halinde katıldıkları TEKNOFEST'te ikinci olduklarını anımsatan Altuntaş, "Sağlıkta yapay zeka çalışmasıyla yarışmaya katıldık. Yapay sinir ağları kullanarak görsel analiziyle meme kanserinin tespitini gerçekleştirmek için çalışma yaptık. Üniversitede yazılım mühendisliği okumayı yapay sinir ağları alanında çalışmalar yapmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Okyanus Ayaz da yazılım ve online oyun tasarımı alanında çalışmalar yapmak istediğini dile getirdi.