Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Küçünlü köyü ve Doğanköy sınırlarında yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Mısır, Fas ve Cezayir uyruklu 7, merkeze bağlı Kemalköy'de ise yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.