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Edirne'de yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne\'de yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı
06.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:17
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Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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