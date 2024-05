Edirne\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Güncel

Edirne'de protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, sadece bir ulusun topyekun kurtuluş mücadelesine başladığı tarih olmadığını, bütün mazlum uluslar için yeni bir meşalenin yakıldığı tarih olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla sadece Türk milletinin kaderinin değişmediğini, emperyalizmin dişlileri arasında ezilen birçok ulus için de yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Ün, şunları kaydetti:

"19 Mayıs gençlerimizin bayramıdır. Aynı zamanda Atatürk devrimciliğine bağlı her yaştan zihinleriyle genç kalanların da bayramıdır. Biliyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimciliği Samsun'a çıkan, Kurtuluş Savaşı'nı yapan, Cumhuriyet'i kuran, ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran devrimleri yapan fikir ve eylemlerdir. Bunun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri her zaman genç, her zaman devrimci ve yol göstericidir. Yürüdüğümüz yol Atatürk'ün yoludur. Başta gençlerimiz olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan giden her yaştan yurttaşımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor Cumhuriyet'imizi kurup, bağımsız ve çağdaş bir ülkede yaşamamızı sağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlem, şükran ve sonsuz bir bağlılıkla anıyorum."

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Akıncı

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, mesajında, gençlerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu ve onlara her alanda güvenilmesi gerektiğinin belirtti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığını ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, Türk milletinin azim ve kararlılıkla bağımsızlığa yürüdüğü bir dönüm noktasıdır. 19 Mayıs, aynı zamanda gençlerimize duyulan güvenin ve geleceğe olan inancımızın simgesidir. Atatürk'ün bu özel günü gençlerimize armağan etmesi, onların Türkiye'nin geleceğinde ne denli önemli bir rol oynayacağının bir göstergesidir. Gençlerimiz, milletimizin geleceği, umut ışığı ve en büyük güvencesidir. Onlara her alanda güvenmeli, önlerini açmalı ve desteklemeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve gazileri rahmetle, minnetle anıyor, gençlerimizin ve Edirnelilerin bayramını kutluyorum."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de mesajında, 19 Mayıs 1919'da ilk meşalesi yakılan İstiklal mücadelesinin, idealleri için can vermeye hazır inançlı gençlerle destansı bir zafere dönüştüğünü belirtti.

Türk milletinin bugün de hedefine ulaşıncaya dek aynı ruh, aynı inanç ve aynı azimle yürüdüğünü aktaran Tekin, "Tüm milletimizin özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu topraklar için canını vermiş tüm şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da mesajında, 19 Mayıs'ı kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs'ın, ülkenin özgürlük mücadelesinin önemli adımlarından biri olduğunu aktaran Irmak, "Bu anlamlı günde, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki mücadelesini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki büyük zaferi bir kez daha hatırlamak ve onurlandırmak istiyoruz. Gençlik, ülkemizin geleceğidir ve gençlerimizin yarının liderleri olmaları için desteklenmeleri gerekmektedir. Bizler de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için gençlerimizi her anlamda var gücümüzle destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının yeşerdiği, kurtuluş ateşinin yakıldığı, millete olan inancın simgesi 19 Mayıs 1919'un, tarihin önemli dönüm noktalarından olduğunu belirtti.

Milletin büyük gayret ve fedakarlıklarla verdiği mücadele ile bugünkü güçlü Türkiye'nin temellerinin atıldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"İdrak ettiğimiz bu anlamlı günün 105. yıl dönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geleceğimiz için hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günün ülkemizin geleceğini tesis edecek olan gençlerimize yol gösterici olmasını temenni ediyorum."