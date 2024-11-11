Edirne'de 2 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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Edirne'de 2 Bin Fidan Dikildi

Edirne\'de 2 Bin Fidan Dikildi

Edirne'de 'Dünya Ağaçlandırma Günü' kapsamında 2 bin fidan toprakla buluştu.

11.11.2024 13:09
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EDİRNE'de 'Dünya Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen programla, 2 bin fidan toprakla buluştu.

Türkiye genelinde, 2019'dan bu yana her yıl 11 Kasım'da kutlanan 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Edirne'de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Bu yıl 'İnsanlığa Nefes' temasıyla kutlanan günde, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyü yolu üzerindeki alanda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye genelinde, 81 ille eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle, öğrenciler katıldı.

'GELECEĞE YEŞİL BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara büyük bir miras bırakıldığını belirterek, "Öncelikle bu anlamlı günde 81 ilimizde aynı programın, aynı saatte düzenlenmesi gerçekten bizim açımızdan son derece mutluluk verici. Bir fidanın ağaçla, toprakla buluşturulması aslına toprağa bir umut, toprağa bir bereket hediye edilmesi ve gelecek kuşaklara da büyük bir mirasın temellerinin atılması, mirasın bırakılması anlamına gelir. Bu manada bu önemli organizasyon için zannediyorum, 5 yıldır devam ediyor, orman teşkilatımıza, milletimiz adına ve ilimiz adına şükranlarımızı iletiyoruz. Gençlerimizin buradan 10-15 sonra bu ağaçların, fidanların büyüdüğünü görmeleri bizim en büyük mutluluk ve onur kaynağımız olacaktır. Bir fidanın, bir yaşın ne anlama geldiğini herkes iyi biliyor buradakiler. Dikeceğiz, aynı zamanda da koruyacağız. Geleceğe yeşil bir Türkiye, geleceğe yeşil bir medeniyet bırakacağız" dedi.

Vali Sezer'in konuşmasının ardından programa katılan protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidanların dikimini gerçekleştirdi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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