Edirne'de 2024 Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika
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Edirne'de 2024 Yatırımları Görüşüldü

Edirne\'de 2024 Yatırımları Görüşüldü

Vali Sezer, 2024 yatırım programında 317 projenin yer aldığını ve toplamda 57 milyar lira harcama hedeflendiğini belirtti.

04.10.2024 17:47
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İl Koordinasyon Kurulu Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Vali Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2024 yılı yatırım programında toplam 317 projenin yer aldığını belirtti.

Projelerin toplam maliyetinin yaklaşık 57 milyar lira olduğunu, önceki yıllarda bu projeler için 21 milyar lira harcandığını dile getiren Sezer, "2024 yılında 11 milyar lira ödenek kullanılması öngörülüyor. Üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 6 milyar lira harcama yapılarak yüzde 53 yıllık harcama oranı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sezer, yerel yönetimlerin ise 266 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak yüzde 64'lük bir yıllık harcama oranı elde ettiğini belirtti.

Projelerin 317'sinden 82'sinin tamamlandığını, 172'sinin devam ettiğini, 63'ünün ise ihale ve proje aşamasında olduğunu dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Merkezde 137, Keşan'da 58, Uzunköprü'de 25, Havsa'da 18, İpsala'da 13, Enez'de 12, Meriç'te 9, Süloğlu'nda 7 ve Lalapaşa'da 8 proje yer aldı. Ayrıca 30 proje de muhtelif ilçelerde gerçekleştirildi. Sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde projelerin 104'ü tarım, 78'i kamu hizmetleri, 70'i eğitim, 29'u ulaştırma haberleşme, 18'i sağlık, 8'i turizm, 7'si enerji ve 3'ü madencilik alanlarında hayata geçirildi.

Dönem sonu itibariyle en fazla harcama 3 milyar 390 milyon lira ile ulaştırma haberleşme sektöründe gerçekleşti. Bunu sırasıyla 1 milyar 242 milyon lira ile tarım, 567 milyon lira ile diğer kamu hizmetleri, 222 milyon lira ile sağlık, 186 milyon lira ile eğitim ve 108 milyon lira ile turizm sektörleri izledi."

Vali Sezer, kurumların alanlarıyla ilgili projelerini takip ederek daha hızlı sonuçlandırması gerektiğini sözlerine ekledi.

İl Genel Meclis Toplantısı gerçekleşti

Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı 4. birleşimi Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, toplantıda Enez Kalesi'ne ilişkin sunum yaptı.

Kalenin sadece Edirne'nin değil bölgenin önemli tarih ve kültür varlıklarından olduğunu belirten Akar, "Enez Kalesi Saros Körfezi'ndeki turizme de katkılar sağlamaktadır." dedi.

Akar, kalenin turizme kazandırılması ve çevresindeki güvenliğin sağlanması amacıyla Enez Kalesi'nde bir an önce restorasyonun başlaması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda, Avrupa Birliği ve Köylere Hizmet Götürme Birliği komisyonlarının raporları da sunuldu.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Politika, Ekonomi, edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

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