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Edirne'de 7,5 Yılda 3.739 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 7,5 Yılda 3.739 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, 7,5 yıl içinde sınırdan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3.739 FETÖ şüphelisini yakaladı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçmayı planlayan örgüt üyeleri, Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalıştı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin arasına karışmış FETÖ zanlılarını ve terör örgütleriyle işbirliği yapmaya çalışanları sınırı geçmeden yakaladı. Şu ana kadar sınır hattında toplamda 3.739 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyenler de bulunuyor.

Edirne\'de 7,5 Yılda 3.739 FETÖ Şüphelisi Yakalandı
02.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:48
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Edirne'de güvenlik güçleri, yaklaşık 7,5 yılda sınırdan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 bin 739 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kurtulmayı planlayan örgüt üyelerinden bazıları, Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı denedi.

54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızmış kimi PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle işbirliğinde kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ zanlısını sınırı geçemeden yakaladı.

2023'te sınır hattında 739 şüpheli yakalandı

Sınır hattında geçen yıl 739 FETÖ şüphelisini yakalayan güvenlik güçleri, 15 Temmuz 2016'dan bu yana sınır hattında 3 bin 739 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyenler bulunuyor.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Mendi'yi alıkoyanlardan Halil Kumcu da yakalandı

Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu, 2017'de sınırdan geçmeye çalışırken hudut birliklerince yakalandı. Tutuklanan Kumcu, Akıncı Üssü davasının Kasım 2020'deki karar duruşmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hudut birliklerinin 2017 yılında yakaladıkları arasında yer alan, hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da cezaevine gönderildi.

Yakalananlar arasında örgütün sözde sorumluları da bulunuyor

Örgütün Kolombiya sorumlusu Y.Y, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu sözde "sivil imam" B.Ç, örgütün sözde "Bilecik imamı" T.S. ile Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu Z.T, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 4 yıl önce yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen eski albay M.E. de jandarmadan kaçamadı. İpsala'da yakalanan M.E, 2019'da Ankara'da tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Azimet Ceyhan'ın yakalandığı grupta FETÖ şüphelisi iki eski subay ile terör örgütü PKK üyesi bir kadın da 30 Mayıs 2019'da yakalandı.

Kaynak: AA
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