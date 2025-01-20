Edirne'de aile hekimi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Edirne'de aile hekimi evinde ölü bulundu

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Aile Hekimi Dr. Sabri Duygu'nun yakınlarıyla iletişim kuramaması üzerine yapılan ihbar sonucunda evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Duygu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

20.01.2025 14:45  Güncelleme: 15:14
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Edirne'de aile hekimi olarak görev yapan 62 yaşındaki Dr. Sabri Duygu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Duygu'nun Atatürk Mahallesi Arda Caddesi'ndeki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler cevap alamayınca itfaiye ekipleri savcılık izniyle kapıyı kırarak açtı.

Edirne'de aile hekimi evinde ölü bulundu

KALP KRİZİ NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

İçeri giren ekipler, Dr. Sabri Duygu'nun yatağının üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Duygu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabri Duygu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Duygu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne\'de aile hekimi evinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

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