Edirne'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı

Edirne\'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı
02.06.2025 00:09
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Edirne'de iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavga sonucunda 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli DE gözaltına alındı.

Edirne'de iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken; 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyene nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle önlediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    Tava ciğerinin yanında acı biber gelmemiş ondan çıkmış tartışma birde ayranın köpüğü yokmuş kavganın sebebi bu 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Edirne'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika
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