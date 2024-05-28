Edirne'de çeltik ekimi tamamlandı - Son Dakika
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Edirne'de çeltik ekimi tamamlandı

Edirne\'de çeltik ekimi tamamlandı

Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de çeltik ekiminin büyük bölümü tamamlandı. Bu yıl yaklaşık 500 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldı. Çeltiğin yetişmesi için bol suya ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, Çömlekköy Barajı'nın tamamlanması bekleniyor.

28.05.2024 09:37
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Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de çeltik ekiminin büyük bölümü tamamlandı.

Ekim öncesi çeltik tavası adı verilen alanlarda ön hazırlıkları yapan üreticiler, tavalara su salınmasının ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

Edirne'de bu yıl yaklaşık 500 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticilerin zorlu ekim mesaisinde sona geldiğini belirterek,"Nisan ayı itibarıyla hazırlıklarımızı yaptık, mayıs ayının başında ekimlerimiz başladı. Çeltik mesaisi neredeyse tamamlandı." dedi.

-"Çömlekköy Barajı önemli"

Çeltiğin yetişmesi için bol suya ihtiyaç duyduğunu, geçen yıl yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle nehirlerden yeterli su almada sıkıntı yaşandığını anımsatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz çok emek verdi, masraf yaptı. İnşallah önümüzdeki süreçte de suyla ilgili sıkıntı yaşamayız ve bu emeğin, yapılan masrafların karşılığını alabileceğimiz bir yıl olur. Umarım önümüzdeki süreçte de belli aralıklarla yağışlar alırız. Eğer sıkıntı yaşarsak Bulgaristan'dan su talep etmekten başka şansımız olmaz. Bundan dolayı Çömlekköy Barajı'nı çok önemsiyoruz. Çünkü Tunca Nehri'nin Bulgaristan sınırından Türkiye'ye girdikten sonra ilk noktaya yapılacak bir baraj. İhalesi yapıldı, kısa zamanda başlamasını bekliyoruz. İnşallah bir an önce tamamlanır ve üreticilerimiz suyla buluştururuz. Baraj olduğunda nehirlerde yaşanacak sıkıntı bizi etkilemez."

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edirne'de geçen yıl 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi.

Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yüzde 41'inin yapan Edirne, bu miktarla 1. sırada yer almıştı.

Kaynak: AA

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