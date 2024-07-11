Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını, 5 helikopter, 2 uçak, 17 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personel ile havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangına vatandaşlar da destek verdi. Yangında bazı itfaiye erleri yaralandı ve ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler, rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almak için yaklaşık 6 saat mücadele etti.

11.07.2024 18:55
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine, bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 17 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Ömeroba ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Bu arada, alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ekipler, rüzgar nedeniyle yangını yaklaşık 6 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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