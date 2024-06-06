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Edirne'de çıkan yangında 250 saman balyası zarar gördü.

Kocahıdır köyünde Ahmet Serin'e ait arpa mahsulü hasat edilmiş 20 dönümlük tarlada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekipleri, yangını konrol altına alarak söndürdü.

Yangında 250 saman balyası zarar gördü.

Aynı köyde dün çıkan yangında da 110 dönümlük buğday tarlasında zarar oluşmuştu.

Kocahıdır Köyü Muhtarı Sezgin Alyanak, AA muhabirine, tüm vatandaşların yangınlar konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Köyde dün çıkan yangında 110 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğünü belirten Alyanak, "Havalar çok sıcak, Köyümüzde sık sık yangın olmaya başladı. Elektrik direklerimiz de çok eski ve kaçaklar oluyor. Bakım yapılmasını istiyoruz." dedi.