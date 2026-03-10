Edirne'de Coşkulu Ramazan - Son Dakika
Edirne'de Coşkulu Ramazan

Edirne\'de Coşkulu Ramazan
10.03.2026 10:44
Selimiye Camisi'nin restorasyonu sonrası Edirne'de Ramazan Sokağı büyük bir coşku yaratıyor.

Edirne'de ramazan ayı bu yıl, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nin yeniden tam kapasite ibadete açılması ve Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı ile daha da coşkulu idrak ediliyor.

İftardan sahura kadar kentin en hareketli noktalarından biri haline gelen Selimiye Camisi ve meydanı, ziyaretçilere ramazanın manevi iklimini güçlü biçimde hissettiriyor.

Osmanlı'dan günümüze uzanan Enderun usulü teravih namazları ve farklı şehirlerden gelen din görevlilerinin katılımıyla Selimiye'deki teravihler her akşam dolup taşıyor.

Bu yıl ilk kez Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı ise İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'ndaki Ramazan etkinliklerini andıran atmosfer oluşturdu.

Yerel lezzetlerin ve el sanatlarının sergilendiği stantlar arasında yürüyen ziyaretçiler, meydanın ortasında kurulan etkinlik çadırında düzenlenen programlarla ramazan coşkusunu birlikte yaşıyor.

Etkinlik çadırında çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla oyunları ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlenirken, akşam saatlerinde gerçekleştirilen tasavvuf müziği konserleri ve söyleşiler ramazan gecelerine ayrı bir renk katıyor.

Selimiye'nin gölgesinde kurulan iftar sofraları, meydanı dolduran kalabalıklar ve gece boyunca süren etkinlikler, kentte ramazanın bu yıl her zamankinden daha coşkulu ve paylaşım dolu yaşanmasına vesile oluyor.

"Ramazan Sokağı zaman makinası gibi oldu"

Ramazan Sokağı'nda stant açan Orhan Tahsin Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin Edirne'ye hayat verdiğini söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'e Ramazan Sokağı için teşekkür eden Yurtsever, şunları kaydetti:

"Ramazan Sokağı Selimiye'nin gölgesinde muazzam hisler, muazzam bir zaman makinası gibi oldu bizim için. Gerçekten özlenen ramazanları uzun bir süreden sonra Ramazan Sokağı'nda, Selimiye'nin gölgesinde tekrar yaşama fırsatı bulduk. Alışveriş çok güzel, insanlarda ramazan coşkusu çok güzel, ramazanı tekrar hatırlamaları çok güzel."

Ramazan coşkusunu ben bu yıl çocuklarda da görüyorum. Selimiye'nin bereketiyle beraber çocuklarda eski ramazanları tekrar hissetmeye başladılar. Biz Edirne'de gerçekten de değişik bir ramazan yaşamaya başladık."

"Esnafın da vatandaşın da yüzü gülüyor"

Sokakta stant açan Semih İğdi de bu yıl ramazanın çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Kentte ramazan coşkusunu anlatan İğdi, "Ramazanı bu sene iliklerimize kadar yaşıyoruz. Ramazan coşkusu çok güzel. Selimiye Camisi'nin açılmasından sonra Trakya'dan ve İstanbul'un dört bir yanından gelen misafir akını var. Bu da esnaf olarak bizim yüzümüzü güldürüyor. Böyle ramazanları çok özlemişiz. Esnaf olarak çok mutluyuz. Özellikle hafta sonu daha yoğun geçiyor." dedi.

Vatandaşlardan Gamze Engin de 40 yıldan beri ilk defa Edirne'de böyle bir ramazan ayı geçirdiğini söyledi.

Coşkulu ve mutlu olduğunu aktaran Engin, "Umarım her yıl bu coşkuyu yaşarız. Valimiz Yunus Sezer'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Burası muhteşem. Coşku seli var burada. İnsanlar samimi ortamı özlemişler bence." diye konuştu.

Kaynak: AA

