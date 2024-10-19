Edirne'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Edirne\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

EDAK organizasyonu ile deprem senaryosu kapsamında arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

19.10.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) organizasyonu ile Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) üyesi derneklerinin katılımıyla 'Kentsel Deprem Arama- Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği, 18 Ekim 2024 tarihinde saat 23: 53'te meydana gelen bir depremin ardından, EDAK ekibi, AKDF ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu. Yardım programına yanıt veren Yalova'dan K77, Gönen'den GÖNDAK, Keşan'dan KEDAK ve Lüleburgaz'dan LÜDAK ekipleri olmak üzere toplam 150 kişilik bir grup, Edirne'nin enkaz alanına yönlendirildi

Ekiplerin etkin bir şekilde yönlendirilmesi amacıyla Sarayiçi Er Meydanı'na bir koordinasyon merkezi kuruldu.

'AMACIMIZ AFETLERDE DAHA ETKİN VE YETKİN MÜDAHALE EDEBİLMEK'

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Demirel, toplamda 8 ekip ve 150 kişilik ekiple olası deprem risklerine karşı daha etkin müdahale etmek için çalıştıklarını söyledi.

Demirel, "Federasyonumuzun her yıl düzenlediği ulusal ölçekli derneklerimizin katıldığı tatbikatımızı bu yıl Edirne'de yapıyoruz. Bu binanın yıkım kararı alınınca bu tarih için planladık ve izinlerimizi aldık. Tatbikatlarımızı gerçek binalarda yapıyoruz. Şu anda burada federasyona bağlı 6 ekibimiz var. Onun dışına 2 tane teknik arama ekibimiz var. Toplamda 8 ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Senaryo kapsamında meydana gelen depremde bina içerisinde hem canlı hem de ex olanlar var. Ekiplerimiz enkazda çalıştıkları bölgelerde canlı varsa canlıyı ex varsa da ex'i çıkartıyorlar. Görev yerleri değiştirilerek çalışmalar devam ediyor. Sahada 6 ekibimiz var ilk ekipler görevlerini tamamlayıp istirahata çekildi. Tekrar görevlendirilecek bu çalışmalarımız sabah 09: 00'da başladı. Gece yarısı ve sabaha kadar 24 saat devam edecek. Türkiye malum hepimizin bildiği gibi bir afet ülkesi depremlerde bizim en büyük hasar aldığımız afetler buradaki amacımız olabilecek depremlere ekiplerimizi hazırlayabilmek. Afetlerde daha etkin ve yetkin müdahale edebilmek" dedi.

Tatbikat kapsamında, enkaz alanında arama, enkaz dinleme, enkaza giriş, enkaz altında cansız bedenlerin çıkarılması gibi senaryolar gerçekleştirildi. Enkaz alanında çalışmalar 24 saat üzerinden planlandı.

Kaynak: DHA

Deprem Tatbikatı, Güncel, Deprem, Edirne, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:21:01. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.