Edirne'de etkili sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de etkili sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de etkili sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MGM'nin Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis trafikte önlem aldı; hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren Edirne'de sağanak etkili oldu. Sağanak ile birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Polis ekipleri, trafikte önlemler aldı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
Trakya BölgesiHava DurumuEdirneGüncelPolisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:58
Barcelona Başkanı Laporta’dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem
Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:52
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 14:59:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne'de etkili sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei