Edirne\'de Gıda Denetimleri

EDİRNE'de Ramazan Bayramı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik fiyat, etiket ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen denetimlerde; kafe, restoran, fırın, marketler, pastaneler, tatlı ve yufka imalathanelerinde fahiş fiyat artışı, fiyat etiketi ve hijyen koşulları kontrol edildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir market zincirinde fiyat etiketi denetimi yaptı. Denetimlerde, fiyat listeleri ve gramaj kontrol edildi. İl Ticaret Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde ve ilçelerde ramazan ayı içerisinde yapılan ve halen daha devam eden denetimlerde; 143 iş yerinde bin 67 ürünün incelendiği, 25 üründe ortaya çıkan aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldığı belirtildi.

'GECE-GÜNDÜZ SAHADAYDIK'

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yufka ve tatlı gibi ürünler satan işletmeleri denetledi. Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, "Ramazan ayı boyunca güvenilir gıda ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için sahada olmaya devam ettik. Hem gece hem gündüz ekip arkadaşlarımla beraber gıda güvenliği açısından sahadaydık. Gıda üretim satış yerleri, toplu tüket yerleri hepsini gezdik, hepsinde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Gıda güvenilirliğinin sağlanması, hijyen kurallarına uyulması, etiket bilgilerinin kontrolü gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak denetimler gerçekleştirildi" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Köse, ocak ayından itibaren kentte yaklaşık bin 541 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunların 1000 adetini ramazan ayı boyunca gerçekleştirmiş olduk. Hala daha yapmaya devam ediyoruz. 17 tane işletmeye idari para cezası uyguladık. Yaklaşık 1 milyon 591 bin TL idari para cezası uygulandı bu dönem içerisinde. Her zaman üreticimizin yanında, sağlıklı gıdaya, sağlıklı ürüne ulaşabilmek açısından üreticilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bugün de özellikle bayramın yaklaşmasıyla birlikte pastaneler, yufka üreticileri, baklava üreticilerine yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz. Ben ramazan ayı başında söylediğim ifadelerin bazılarını tekrar etmek istiyorum; özellikle en iyi denetçi, tüketicidir. Bu kapsamda tüketicilerimiz Alo 174 Gıda Hattı'nı kullanmaları, bu konuda uygunsuz gördükleri ürünleri, sıkıntılı gördükleri her durumu Alo 174 Gıda Hattı'na bildirerek bizlere ulaşabilirler. Üreticilerimizin, tüketicilerimizi gıda güvenliğini sağlaması açısından var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'DENETİMLERDEN MEMNUNUZ'

Restoran sahibi Mehmet Bağbekleyen de "Denetimlerden memnunuz. En azından bir tereddüde yer bırakmamak açısından güzel oluyor. Denetimlerin bu şekilde periyodik olarak yapılmasından yanayız. Hem kimsenin aklında soru işareti kalmaması hem esnaf arkadaşlarımızın hem tüketicilerimizin gönül rahatlığıyla gelip, yemeklerini yemeleri için gerekli önlemleri aldık. Böyle sürmesini diliyorum" dedi.

'HİJYENE OLDUKÇA ÖNEM VERİYORUZ'

Yufka imalathanesi işletmecisi Ebru Tarçın ise "Bayramda çok yoğunuz. Tam kapasite çalışıyoruz. Üretim aşamasında hijyene oldukça önem veriyoruz. Denetimlerden çok memnunuz, her zaman sürmesini diliyoruz. Her zaman bu şekilde hijyene önem veriyoruz zaten. Bugüne özel bir şey değil bu. Kendi evimiz gibi görüyoruz burasını. Kendi mutfağımız gibi burası. Kendi yemediğimiz hiçbir şeyi satmıyoruz" diye konuştu.