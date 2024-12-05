Edirne'de Gökçe Konseri Ücreti Tartışılıyor - Son Dakika
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Edirne'de Gökçe Konseri Ücreti Tartışılıyor

Belediye Meclisinde Gökçe'nin konser ücreti hakkında soru önergesi verildi, Başkan açıklamada bulundu.

05.12.2024 17:16
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Edirne Belediye Meclisinde, şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin soru önergesi verildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan aralık ayı toplantısında, 3'ü gündem dışı 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündem dışı söz alan Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Recai Koçaşlı, belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücretle ilgili basına yansıyan haberlerden sonra bir gündem oluştuğunu söyledi.

Akın'ın konuyla ilgili Meclis üyeleri ve Edirnelilere cevap vermesi gerektiğini belirten Koçaşlı, konuya ilişkin soru önergesi sundu.

Belediye Başkanı Akın da soru önergesine yazılı cevap vereceğini, adil, şeffaf ve hukuka saygılı bir yönetim anlayışı sergilediğini ifade etti.

Edirne'nin tek kuruşuna halel getirmemek için mesai arkadaşlarıyla yoğun çalıştığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesine hukuk dışı bir taleple gelen hiç kimse bu kapıdan içeri giremez. Hukuk dışı şekilde bu kapıdan içeri girmek isteyenlere sesleniyorum, 'Bu kapıdan içeri giremezsiniz. Burası Edirnelilerin hakkını, hukukunu savunduğumuz Edirne Belediyesi.' Edirne Belediye Başkanı olarak her zaman bunların karşısında dimdik duracağım. Her gün tehdit alıyorum. Bunu buradan söylemekten hiç imtina etmiyorum. Şimdi yazıyorlar ya 'Onunla ilgili ne yaptın, bununla ilgili ne yaptın?' diye. Anlatayım ben ne yaptığımı. Valilik karar alıyor otoparklarla ilgili, Edirne Belediyesine 'Bunu uygula.' diyor. Edirne Belediyesi bunu uyguluyor. Hukuken ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor."

Konserle ilgili iç denetim yapıldığını bildiren Akın, bir sorun varsa Edirne Belediyesinde buna neden olanların da bedelini ödeyeceğini belirtti.

Edirne'nin birçok ihtiyacının olduğunu dile getiren Akın, bakanlıklarda bekleyen talepleri birlikte çözmek için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı davet etti.

Konuşmaların ardından Akın, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla ziyarete gelen kadınlarla buluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Gökçe Konseri Ücreti Tartışılıyor - Son Dakika

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