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Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için 'sessiz yürüyüş' düzenledi. Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü. Grup adına açıklama yapan Muammer Morkoç, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ettiğini söyledi. Gazze halkının temiz suya ve gıdaya erişimde zorluk yaşadığını belirten Morkoç, 'Bombaların ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalığın pençesinde ölüme mahkum ediliyor.' dedi. Morkoç, Gazze'deki sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini sürdürdüğünü ifade etti. Sağlık çalışanlarının beyaz önlükleriyle soykırıma karşı duvar ördüğünü dile getiren Morkoç, 'İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz.' diye konuştu.

Edirne\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
27.01.2024 - 15:13,
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Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Muammer Morkoç, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

Gazze halkının temiz suya ve gıdaya erişimde zorluk yaşadığını belirten Morkoç, "Bombaların ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalığın pençesinde ölüme mahkum ediliyor." dedi.

Morkoç, Gazze'deki sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sağlık çalışanlarının beyaz önlükleriyle soykırıma karşı duvar ördüğünü dile getiren Morkoç, "İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Saraçlar Caddesi, Edirne, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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