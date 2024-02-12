Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

Edirne\'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı köylerde dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik eğitim gerçekleştirdi. Ayrıca, Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Jandarma ekipleri ayrıca çevre, doğa ve hayvanların korunması için faaliyetlerini sürdürerek, yaban hayvanlarının beslenmesi için su dolu kaplar ve ekmek bıraktı.

12.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç ilçesine bağlı köylerde dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik eğitim gerçekleştirdi.

Ekipler Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde de vatandaşlara trafik kuralları ile ilgili bilgi verdi.

Öte yandan, jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaban hayvanlarının beslenmesi için birçok noktaya su dolu kaplar ve ekmek bıraktı.

Kaynak: AA

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