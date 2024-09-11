Edirne\'de Takip Sonrası Kaza: 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

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EDİRNE'de, polisin 'dur' ihtarına uymadığı sürücünün kullandığı hafif ticari araç trafik levhasına çarptı. Kazada, araçta bulunan 6 kaçak göçmenden 3'ü yakalandı.

Edirne- Havsa kara yolu üzerinde devriye yürütün trafik polisleri, Sazlıdere köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Takip sırasında araç, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü de dahil Suriye uyruklu 6 kaçak göçmenden 3'ü kaçtı, 3'ü ise yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan 3 göçmeni yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltındaki 3 göçmenle ilgili soruşturma sürüyor.