Edirne'de Kadınlar Günü Farkındalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Kadınlar Günü Farkındalığı

Edirne\'de Kadınlar Günü Farkındalığı
09.03.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için basketbol maçı ve konser düzenlendi.

Edirne'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen basketbol maçında bir araya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda "Sahada Güç Var" sloganıyla düzenlenen organizasyonda Edirne Veteran Kadınlar ile Otuzdokuz Veteran takımları karşılaştı.

Karşılaşmayı Otuzdokuz Veteran takımı 51-44 kazandı. Müsabaka sonunda her iki takımın oyuncularına madalyaları verildi.

Edirne Veteran Kadınlar oyuncusu, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar günü vesilesiyle basketbol maçında bir araya geldiklerini belirten Canbaz, "Farklı meslek gruplarından kadınlar olarak aynı sahadayız. Hepimiz buradayız. Gücümüzü hiçbir zaman unutmayın. Bugün sahada, yarın hayatın her alanında her zaman varız, hiçbir yere gitmiyoruz." diye konuştu.

Flute Ensemble İzmir orkestrası Edirne'de sahne aldı

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Flute Ensemble İzmir Orkestrası sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şef Çiler Talu yönetimindeki orkestra, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir repertuvar seslendirdi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, konserin ardından Talu ve ekibini tebrik ederek, sanatın ve kadın emeğinin buluştuğu anlamlı bir konserin gerçekleştiğini kaydetti.

Dünya Kadınlar Günü iftar programı

Edirne Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'ndaki programa katılan Belediye Başkanı Filiz Gencan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Aynı sofrayı paylaşarak dayanışmanın ve birlikte olmanın kıymetini bir kez daha hissettiklerini belirten Gencan, şehrin gücünün kadınların emeğinde ve dayanışmasında saklı olduğunu kaydetti.

Madeni Eşya ve Demirciler Esnaf Odası Başkanı Uslu oldu

Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Esnaf Odası başkanlığına Fatih Uslu seçildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurula katıldı.

Özcan, odada uzun yıllar başkanlık yapan Hüseyin Erkan'a teşekkür ederek, plaket verdi.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunduğu toplantıda yapılan seçimde başkanlığa seçilen Uslu, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Basketbol, Edirne, Güncel, 8 Mart, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kadınlar Günü Farkındalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Hasan Can Kaya’nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı
Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu

10:30
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:08
Bomba gibi iddia Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09:11
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek’ten kritik çağrı geldi
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:46:22. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Kadınlar Günü Farkındalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.