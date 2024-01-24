Edirne\'de kurum müdürleri 2023 Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" kategorisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Ak, " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını tercih etti.
"Çevre-yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'ın "Gökyüzü köprüsü", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" karesine oy veren Ak, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.
İl Sağlık Müdürü Yıldırım
İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da oylamaya katıldı.
"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafını oylayan Yıldırım, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" karesini seçti.
"Çevre-yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafına oy veren Yıldırım, "Spor" kategorisinde ise tercihini Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafından yana kullandı.
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