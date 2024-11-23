Edirne\'de Lodos ve Sağanak Yağış

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Edirne'de sağanak yağış ve lodos etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de etkili olan lodos ve sağanak yağmur nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de gece saatlerinde kent genelinde lodos ve sağanak yağış etkili oldu. Edirne'de etkili olan lodos ve şiddetli yağış, vatandaşları olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Şehrin bazı bölgelerindeki yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı.