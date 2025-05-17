Edirne'de Millet Bahçesi Açılıyor

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte 2023 yılında ilk ihalesinin yapılmasının ardından yürütmeyi durdurma kararı verilip, projesinde revizyona gidilen millet bahçesinin yapımının tamamlandığını söyledi. Sezer, Bu ay sonuna doğru resmi olmayan açılışını yapacağız ve vatandaşlarımız inşallah burada misafir etmeye başlayacağız" dedi.

Edirne'de 15 Ocak 2023'te, millet bahçesi yapılmak istenen Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı için kentteki sivil toplum örgütleri, yürütmenin durdurulması ve ihale iptali için dava açtı. Mahkeme ilk olarak Mart 2023'te yürütmeyi durdururken, Kasım 2023'te de ihaleyi iptal etti. Sürecin durmasının ardından kente 2023'ün Eylül ayında atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla görüşerek, projede revizyon yapılmasını talep etti. Yeniden düzenlenen projenin ardından geçtiğimiz yıl nisan ayında yapılan yeni ihaleyle kent ormanında çalışmalar başladı. Aradan geçen 1 yıllık sürecin ardından adı 'Söğütlük İzzet Arseven Millet Bahçesi' olarak değiştirilen ormanda çalışmalarda sona gelindi. Edirne Valisi Yunus Sezer, beraberinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'la millet bahçesinde incelemede bulundu.

'MAYIS SONUNDA RESMİ OLMAYAN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ'

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Vali Sezer, Bir yıldır devam eden yoğunlaştırılmış bir iş programı var. Bu alanın bitirilmesi için ihale süresi iki yıl. Fakat yaklaşık 1 yıl da ufak tefek eksiklerimiz olmakla beraber bitirdik. Şu anda sizlerle beraber de gezdik. Bazı detaylar var onları hallediyoruz. Kır kahveleri var, onların hazırlığını yapıyoruz, vatandaşlarımıza hizmet verecek şekilde. Bu ay sonuna doğru resmi olmayan açılışını yapacağız ve vatandaşlarımızı inşallah burada misafir etmeye başlayacağız. Vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız. Çocuklarımız, park alanlarını uygun bir şekilde kullanacaklar dedi.

'410 DÖNÜM YEŞİL ALAN VAR'

Toplam 515 dönüm alandaki millet bahçesinin 410 dönümünün tamamen yeşil alandan oluştuğunu söyleyen Sezer, Burada söğüt ve kavaktan oluşan bir orman emvali var. Bunların da belli bir ömrü var. Burada da bizim doğa koruma ve ormanla beraber çalışma yaparak kuruldan izin alınarak ziyaret eden insanlarımızın, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için de bir ıslah çalışması yapıldı. Yüzlerce ağaçta budama yapıldı. Kuruyan onlarca ağaç vardı, bunlar kaldırıldı. Bunlar tabii çok büyük kütleli ağaçlar. Bunların yerine ve ilave bizim özellikle Müezzinoğlu Köprüsü'nün olduğu yerdeki boşluk alanda toplamda 2336 adet fidan dikildi. Fidan dediğim; yaşları 5-6 yaş olacak şekilde büyük, hemen hemen ağaç sayılabilecek, ağaç dikildi ve buranın yeşil dokusu bir şekilde temel alınarak korunuyor diye konuştu.

'NEHİR KENARINDA 10 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ ALANI DÜZENLENDİ'

Vali Sezer, alanın 4 bin metrekaresinde çocuk oyun alanları bulunduğunu kaydederek, Burada çocuk oyun alanları düzenlendi. Yine etkinlik alanı dediğimiz çocuklarımıza, gençlerimize yönelik 4 bin metrekare alanda etkinlik alanları düzenlendi. Gerçekten de Meriç Nehri'nin hemen kıyısında ormanın içerisinde, vatandaşlarımızın özel hazırlanmış toprak ve zeminde yürüyebilecekleri yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş alanı düzenlendi. Burayı gezdiğiniz zaman da sincapları da göreceksiniz. Daha önce kullanıma açılmayan, kullanılmayan orman alanları da bu şekilde patika yol şeklinde, yürüyüş alanı olacak şekilde düzenlendi. Buradaki ağaçlar da yine rehabilite edildi. Kuruyan dalları kesildi. Yeni alanlar açıldı burada. Diğer bir konu bisiklet yolu, bisiklet yolumuz da 5 kilometre. Yine yürüyüş alanına eşlik edecek bisiklet yolumuz var. Bu da büyük bir kısmı Meriç Nehri'nin hemen kenarında, bir kısmı da ormanın içerisinde devam ediyor. Yine tamburlu granit yollar 1 kilometre kadar diye konuştu.

'200'E YAKIN KAMERAYLA KONTROL EDİLECEK'

Alanın 200'e yakın kamera sistemiyle kontrol edileceğini söyleyen Sezer, Yaklaşık 200'e yakın kamera sistemiyle alanı tamamen kontrol altında tutacağız. Burada 50'ye yakın personel görev yapacak. Hem temizlik personeli hem güvenlik personeli. Bunların alım ve görevlendirme süreciyle ilgili şu anda çalışmaları yürütüyoruz. Burası gerçekten de merakla beklediği bir alan. Her alanına da özenle çalışıldı. Buradaki asıl mesele vatandaşlarımız nezih bir ortama gelecekler ve güvenli bir şekilde çocuklarıyla beraber burada yürüyüşünü yapacaklar, pikniğini yapacaklar. Çünkü 500'e yakın piknik masamız ve piknik alanımız var. Burada eşiyle, dostuyla pikniğini yapacak muhabbetini yapacaklar. Bisiklete binmek isteyen, bisikletine binecek, yürüyüş yapmak isteyen, yürüyüş yapacak ifadelerini kullandı.

'RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANIMIZA DÜŞÜNÜYORUZ'

Proje kapsamında Meriç Nehri'nin Müezzinoğlu Köprüsü yakınında 100 dönümde konser alanı oluşturulduğunu da belirten Sezer, 100 dönüm, Edirne'de olmayan bir şey, ışıklandırmasıyla beraber Müezzinoğlu Köprüsü'nün yakınında da çayır alanı dediğimiz bir alan oluşturduk, yeşil bir alan. Orada da değişik aktiviteler olacak fakat konser alanı diye düşündük orada. Yaklaşık 100 dönüm. Binlerce Edirnelinin Meriç Nehri'ni seyrederek konser dinleyebilecekleri bir alan oluşturuldu. İnşallah Cumhurbaşkanımız teşrif ederlerse, resmi açılışını ona düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bir ziyareti olacak, onunla beraber de alanı geçeceğiz dedi.

'GİRİŞTE PARA ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Vatandaşlardan girişte ücret talep edilmeyeceğini de söyleyen Vali Yunus Sezer, Bizim düşüncemiz 11'e kadar buranın faaliyet göstermesi. Sabah insanlar 6'da buraya yürüyüşe geleceklerdir. Burada 24 saat güvenlik olacağı için insanlarımızın da gelip yürüyüş yapabilecekler sabah erkenden. En çok merak edilen girişte para alınacak mı Sormadan söyleyeyim. Burası millet bahçesi, dolayısıyla girişte para alınması söz konusu değil. Şu anda piknik alanları düzenleniyor ama mangalla ilgili olarak biz önümüzü görmemiz lazım. Şimdi yüzlerce bazıları diyorlar mangalın yakıldığı yerde burası duman altı olur. Şu anda biz normal pikniğe açıyoruz. Fakat mangalla ilgili zaman içerisinde değerlendirme yapacağız diye konuştu.