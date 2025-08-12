Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

12.08.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enez'deki orman yangını, 16 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 16 saatte kontrol altına alındı.

Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve sahiline ulaştı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Edirne, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyete ait TOMA araçları da bölgeye sevk edildi. Köylüler de su tankerleri ve traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın bölgesinde alevlerin tehdit ettiği bazı yazlık siteler tedbir amaçlı tahliye edildi. Site içlerinde jandarma ekipleri araçlarla gezerek, 'Yangın şu anda gelmek üzere bu tarafa doğru. Tedbir amaçlı siteleri boşaltalım. Sakin ve panik yapmadan boşaltalım' anonsları yaptı. Anonslar üzerine sitede yaşayanlar yanlarına alabildikleri eşyaları ile birlikte evlerini boşalttı. Yaşlı ve hasta vatandaşların tahliyesini jandarma ekipleri sağladı. Tahliye edilen sitede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri de aldı.

Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava desteğiyle devam etti. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile alevler saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 15 kişiye tedavi uygulandı. Yangında 7 yazlık konut zarar gördü. Gece tahliye edilen vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerine döndü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

'HAVADAN VE KARADAN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne'nin Enez ilçesindeki orman yangının yoğun müdahaleler sonrasında tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Enez ilçesi Büyükevren köyü civarında dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede, havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, İl Özel İdare, AFAD, jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de bölgede çalışmaları takip etti.

Haber-Kamera: Umut IŞIK/ENEZ(Edirne),

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Hava Durumu, Belediye, 3-sayfa, Edirne, Sağlık, Güncel, Enez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
TMSF, Ekotürk’e el koydu TMSF, Ekotürk'e el koydu
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
10:05
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14’e çevrildi
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
16:27
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
16:27
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
16:17
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
16:09
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir
Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
16:00
Kars’taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
Kars'taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
15:56
Serdal Adalı’dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
Serdal Adalı'dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 12:13:51. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.