Edirne'de Orman Yangını Sürekleyici Tehlike - Son Dakika
Edirne'de Orman Yangını Sürekleyici Tehlike

12.08.2025 02:09
Edirne'nin Enez ilçesinde başlayan orman yangını, yazlık siteleri tehdit ediyor; tahliye çalışmaları sürüyor.

YANGIN BÜYÜYOR, MÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYOR

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve sahiline ulaşıp, yazlık siteleri tehdit etti. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Edirne, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlerin etkili olduğu bazı bölgelerde ev yangınları da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyete ait TOMA araçları da bölgeye sevk edildi, köylüler de su tankerleri ve traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

VALİLİK: TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Edirne Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangınına ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleyi aralıksız olarak sürdürüyor. Diğer taraftan vatandaşlarımızın can güvenliği için bölgede tahliye çalışmalarına devam ediliyor. Lütfen bölgedeki ekiplerimizin uyarılarını dikkate alalım ve yangın bölgesine yaklaşmayalım. Allah milletimizi tüm afetlerden korusun" denildi.

YAZLIK SİTE TAHLİYE EDİLİYOR

Alevlerin tehdit ettiği Tez İş Tatil Sitesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Site içinde jandarma ekipleri araçlarla gezerek, 'Yangın şu anda gelmek üzere bu tarafa doğru. Tedbir amaçlı siteleri boşaltalım. Sakin ve panik yapmadan boşaltalım' anonsları yaptı. Anonslar üzerine site sakinleri yanlarına alabildikleri eşyaları ile birlikte evlerini boşalttı. Yaşlı ve hasta vatandaşların tahliyesini jandarma ekipleri sağladı. Tahliye edilen sitede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri de aldı.

'İTFAİYE YAPABİLDİĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

Site sakinlerinden Çınar Tuna Binici, "Yangın çok uzakta başlamıştı, zaten fakat rüzgar sürekli bu tarafa doğru esiyordu. Bu tarafa doğru ilerledi. İtfaiye yapabildiğini yapmaya çalışıyor. İlk başladığında bizden çok uzakta gözüküyordu ama şimdi oldukça yaklaştı" dedi. Halil Tunç Arda ise "Çok birden bire oldu. Akşam 5'te başladı ve ardından helikopterlerle müdahale edildi. Geçti zannettiğimiz anda daha da arttı. Sonrasında jandarmalar gelip bizi uyardı ve en son buraya geldik. Hem eşimi hem de panik yaşayan arkadaşlarımızı yatıştırmaya çalıştık" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de bölgede çalışmaları takip ediyor.

Umut IŞIK- Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Enez

24 saat son dakika haber yayını
