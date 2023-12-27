Edirne\'de otomobil takla attı: Sürücü yaralandı, vatandaşlar son anda kurtuldu

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobil önce park halindeki bir araca ardından çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. Sürücü Ersin Ç. yaralanırken, çay ocağının önünde oturan vatandaşlar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Ersin Ç. yönetimindeki 22 DAF 778 plakalı otomobil, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Takla atan otomobil, park halindeki başka bir otomobile daha sonra da cadde üzerindeki bir çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ersin Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'2 SANİYEYLE KURTULDUM'

Kaza anında çay ocağının önünde oturan Ertan Bayuk, otomobilin altında kalmaktan 2 saniyeyle kurtulduğunu söyledi. Bayuk, Ben burada tatlı yiyordum. Araba uçarak geldi, kendimi içeriye atmasam ben de altında kalıyordum. Aşırı hızlıydı. İlk biz yardım ettik, kapıları açtık. Kaza yapan arkadaşı dışarı çıkarttık. Ambulans geldi, ben de 2 saniyeyle kurtuldum, verilmiş sadakamız varmış dedi.

Park halindeki aracın sahibi Umut Ördek ise takla atan aracın çok hızlı olduğunu kaydetti. Ördek, Takla atarak geldi, arabalara vurdu. O sırada simit almaya gidiyordum. Çok hızlı geliyordu. Her şey çok ani oldu diye konuştu.

Polisin, kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)