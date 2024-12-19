Edirne\'de Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Keşan- İpsala karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne gitmekte olan H.A.Ö. yönetimindeki 34 GİZ 455 plakalı otomobilin, yolun 9'uncusu kilometresinde motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü H.A.Ö., emniyet şeridine park ettiği otomobilden inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu demir yığını haline dönüşen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),