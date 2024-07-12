Edirne'de Pamuk Yüklü TIR Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Pamuk Yüklü TIR Yanarak Kül Oldu

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Edirne'de lastiği patlayan ve refüje çarparak yan yatan pamuk yüklü TIR, alev alarak tamamen yanmıştır. Sürücü hafif yaralanırken, itfaiye ve polis ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürülmüştür. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

12.07.2024 23:16
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EDİRNE'de lastiğinin patlaması üzerine refüje çarparak yan yatan pamuk yüklü TIR, alev alarak yandı. Sürücüsünün hafif yaralandığı TIR'daki alevler itfaiye ve polisin TOMA aracıyla müdahale edilerek söndürüldü.

İzmir'den aldığı pamuk yükünü Edirne'deki bir fabrikaya getirmekte olan Ergül Karagül yönetimindeki 48 VM 148 plakalı TIR'ın, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi yakınlarında ön lastiği patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarpıp yan yatarak sürüklendi. Bu sırada TIR'ın dorsesinde bulunan pamuklar alev alarak yanmaya başladı. Hafif yaralanan sürücü Karagül, kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

Alevlerin sardığı TIR'daki yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ile emniyete ait TOMA aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafif yaralı halde aracın yanışını üzüntüyle izleyen Karagül, kontrol amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Alev alev yanan TIR kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Edirne\'de Pamuk Yüklü TIR Yanarak Kül Oldu
Kaynak: DHA

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