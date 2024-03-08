Edirne\'de sahte alışveriş ve araç kiralama siteleri üzerinden 193 kişi 8 milyon lira dolandırıldı

Edirne'de sahte alışveriş ve araç kiralama siteleri üzerinden 5 ayda 193 kişiyi 8 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı alışveriş siteleri ile araç kiralama sitelerini bire bir kopyalayanların kullanıcıları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, özellikle araç kiralamaya ilişkin internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin, kopyaladıkları sitelerin arama motorlarında önde çıkması için çeşitli işlemleri gerçekleştirip kullanıcıları sahte siteye çektiklerini belirledi.
İstenilen hizmeti normalinden ucuza sunan zanlıların, siteden başvuru yapan kişiyi 850'li özel servis numarasından arayıp inandırıcılıklarını artırdıklarını, kişilerden depozito olarak ekstra para istediklerini saptayan ekipler, zanlıların araç teslimi için verdiği adreslerde ise herhangi bir iş yeri bulunmadığını tespit etti.
Şüphelilerin 5 ayda 193 kişiyi 8 milyon lira dolandırdığını belirleyen ekipler, Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da 23 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli kente getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri, savcılıktan serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Aranan 7 firari şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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