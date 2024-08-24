Edirne'de Şirket Deposundan Malzeme Çalındı - Son Dakika
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Edirne'de Şirket Deposundan Malzeme Çalındı

Edirne'de bir şirketin deposundan çeşitli malzemeler çalındı. İnşaat Mühendisi D.U, olayı polise bildirdi. Ayrıca Enez ilçesinde bir kişinin üzerinde tabanca ve fişek ele geçirildi. Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

24.08.2024 11:18
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Edirne'de bir şirketin deposundan çeşitli malzemeler çalındı.

İnşaat Mühendisi D.U, iş yerinin Talatpaşa Mahallesi'ndeki deposuna geldiğinde çeşitli malzemelerin çalındığını fark etti.

Polis merkezine giden D.U, olayla ilgili şikayette bulundu.

Tabanca ve fişek ele geçirildi

Enez ilçesinde bir kişinin üzerinde tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Milli Egemenlik Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri J.Ç'nin üzerini aradı.

Üst aramasında tabanca ve 29 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Edirne'de alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'ndeki denetimde S.O'nun 2.34 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Ehliyetine el konulan sürücüye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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