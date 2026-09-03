Edirne'de tamirhanede patlama, 2 yaralı, 1 ağır
Edirne'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankına bakım yapılırken meydana gelen patlamada iş yeri sahibi E.Ç. ile çalışanı D.D. yaralandı. Yaralılardan E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.
EDİRNE'de sanayi sitesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. İşyeri sahibi E.Ç ve çalışanı D.D., LPG tankına bakım yaptıkları sırada patlama oldu. Patlamada E.Ç. ile D.D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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