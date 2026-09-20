Edirne\'de üç ülkeden yaklaşık 60 bisikletli, bisikletle ulaşım için şehir turu attı

EDİRNE'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 60 bisikletlinin katılımıyla 'Gelecek İçin Pedalla' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan bisikletliler, şehirde tur atarak bisikletle ulaşımın önemine dikkat çekti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Türk Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinasyonu ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Edirne'de 'Gelecek İçin Pedalla' etkinliği düzenlendi. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan yaklaşık 60 bisikletlinin katıldığı etkinlik için kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde tören düzenlendi. Törene; Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, Yunanistan Edirne Konsolosu Sethelos Isidoros Balios, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak ve çok sayıda bisikletsever katıldı.

'ORTAK BİR MESAJ VERİYORUZ'

Burada konuşan Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı, bu yılki temaya dikkat çekerek, "Bu haftanın teması 'Herkes İçin Hareketlilik' yaklaşımı ise 'Kuşaklar Arası Adalet.' Bu yaklaşım bize kentlerde hareketliliğin herkes için güvenli, erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğini, bugün ulaşım ve kamusal alan konusunda aldığımız kararların ise gelecek kuşakların yaşayacağı şehirleri şekillendirdiğini hatırlatıyor. Bir çocuğun okuluna güvenle yürüyebilmesi, yaşlı bir kişinin durağa rahatça ulaşabilmesi, engelli bir bireyin toplu taşımayı bağımsız kullanabilmesi aslında herkes için hareketlilik anlayışının en somut karşılığıdır. Bugün Edirne'de, Bulgaristan'dan da gelen dostlarımızla birlikte pedal çevirirken biz de daha temiz, daha sağlıklı, daha kapsayıcı ve insanı merkeze alan şehirler için ortak bir mesaj veriyoruz" dedi.

'YALNIZCA BİR BİSİKLET ETKİNLİĞİ DEĞİL'

ETSO Başkanı Sezai Irmak ise bisiklet etkinliğini Edirne için geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyerek, "Bu etkinliği Edirne için geleneksel bir hale getirmek için güzel bir adım atmış oluyoruz. Bu bizim için yalnızca bir bisiklet etkinliği değil; sağlıklı yaşamın, çevre bilincinin ve sürdürülebilir ulaşımın yanı sıra dostluğun ve komşuluğun da bir buluşmasıdır. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen dostlarımızı bir kez daha aramızda görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'DAHA SAĞLIKLI, DAHA TEMİZ BİR DÜNYAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Yunanistan Edirne Konsolosu Balios da "Bildiğiniz gibi Edirne şehri; sınır şehri, her iki ülkeye de çok yakın. Geçen seneki konuşmamda belirtmiştim sınıra bu kadar yakın olması bu şehirde kültürlerin, sporun birleştiği bir nokta olması çok doğal. Bu yıl Avrupa Birliği'nin desteğiyle yapılan bu etkinlik bize şunu gösteriyor; bizim bu gelişen günümüz teknolojisinde farklı ulaştırma araçlarına ihtiyaç var ve bunlardan en önde gelmesi gereken çevre bilinciyle bisiklet olmalıdır. Çünkü daha sağlıklı, daha temiz dünyaya ihtiyacımız var" dedi.

'BU TÜR ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem de etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet dostlarını, Edirne'de bir araya getiren bu buluşmayı çok kıymetli buluyoruz. Yürümek, bisiklete binmek ve toplu taşımayı kullanmak gibi farklı ulaşım seçeneklerinin kent yaşamındaki yerini hatırlatması açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Farklı yaşlardan, farklı şehirlerden ve komşu ülkelerden katılımcıların Edirne'de bir araya gelmesi de bu buluşmayı ayrıca değerli kılıyor. Türkiye'de komşu ülkelerden katılan tüm bisiklet dostlarımızı Edirne'mize hoş geldiniz diyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından etkinliğe katılan dernek ve sivil toplum kuruluşlarına plaket verildi. Etkinliğe katılan bisikletliler de şehirde tur atarak bisikletle ulaşımın önemine dikkat çekti.