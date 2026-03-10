Edirne'de Uluslararası Öğrencilerle İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Uluslararası Öğrencilerle İftar

Edirne\'de Uluslararası Öğrencilerle İftar
10.03.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB, Edirne'de uluslararası öğrencilerle düzenlediği iftar programında birlik vurgusu yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, ramazan ayının birlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek öğrencilerin ramazanını tebrik etti.

Programın düzenlenmesine katkı sunan YTB çalışanlarına teşekkür eden Zehin, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle aynı iftar sofrasında buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Geçen hafta Balkan ülkelerinde çeşitli iftar programlarına katıldıklarını anlatan Zehin, şunları kaydetti:

"Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'taydık. İftar sofralarında oradaki insanlarla buluşmak çok güzeldi. Her gittiğimiz yerde Trakya Üniversitesinden mezun olmuş kardeşlerimizle karşılaştık. Kimileri siyasette, kimileri kendi mesleklerinde çok güzel yerlere gelmiş. Eminim sizler de ülkelerinize döndüğünüzde çok güzel yerlere geleceksiniz. Biz de bundan gurur duyacağız."

Edirne YTB Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk ise ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti.

YTB'nin 2010 yılından bu yana dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan soydaşlar ve akraba topluluklarla bağları güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirten Şentürk, kurumun 115'ten fazla ülkeden gelen öğrencilere burs imkanı sunduğunu dile getirdi.

Şentürk, Orta Asya'dan Balkanlara, Afrika'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyadan öğrencileri Türkiye'de ağırladıklarını vurgulayarak, "YTB ve Edirne temsilciliği olarak sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Trakya Üniversitesi Rektör Danışmanı Ali İhsan Meşe de üniversitede yaklaşık 4 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, farklı ülkelerden gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Program, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Edirne, Kültür, Güncel, İftar, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Uluslararası Öğrencilerle İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:29:54. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Uluslararası Öğrencilerle İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.