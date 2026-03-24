Edirne'de Yaşlılar Haftası Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Yaşlılar Haftası Kutlandı

Edirne\'de Yaşlılar Haftası Kutlandı
24.03.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Yaşlılar Haftası dolayısıyla hane ziyaretleri yapıldı, yaşlıların talepleri dinlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, büyüklerin haftasını kutlayarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

-Edirne Fevzipaşa İlkokulundan Erasmus kapsamında Hırvatistan'a ziyaret

Fevzipaşa İlkokulu, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Programı kapsamında Rijeka kentinde işbaşı gözlem ziyareti gerçekleştirecek.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki proje kapsamında öğretmenler, gelecek ay Centar Primary Schoola 5 gün sürecek ziyaret yapacak.

Ziyarette öğretmenler, kapsayıcı eğitim, okul kültürü ve dijital araçların kullanımıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyecek.

Okul Müdürü Hilmi Uğurlu, projenin okula katkı sağlayacağını belirtti.

Proje sorumlusu İngilizce öğretmeni Yalçın Yıldırım da projelerin okullar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

-Hayvancılık desteklemeleri için başvurular başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 yılı ikinci dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemeleri için başvurular 1 Nisan'da başlayacak.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, başvurular 1 Nisan-15 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

Büyükbaş hayvancılık destekleri için başvurular bireysel olarak il ve ilçe müdürlüklerine ya da üyesi olunan tarımsal örgütler üzerinden yapılabilecek. Tarımsal örgüt aracılığıyla yapılacak başvurular birlik veya kooperatifler üzerinden gerçekleştirilecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklerinde ise başvurular, üyesi olunan tarımsal örgütler aracılığıyla yapılacak. Tarımsal örgüt bulunmayan illerde bireysel başvurular il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilecek.

-Edirne'de huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda huzurevinde hizmet alan yaşlılar ile personel bir araya gelerek bayramlaştı.

Enez'de ticari balıkçılara denetim

-Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki balıkçı barınaklarında ticari vasıflı balıkçı teknelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, teknelerin avlanma ruhsatları, av araç ve gereçleri ile av yasaklarına uyum durumları incelendi.

Ekipler ayrıca mevzuat gereği bulundurulması zorunlu diğer belgeleri de titizlikle kontrol etti.

Müdürlük, balıkçılık faaliyetlerinin yasalara uygun yürütülmesi ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının aktarılması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Balıkçılık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yaşlılar Haftası Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:16:34. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Yaşlılar Haftası Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.