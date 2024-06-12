Edirne'deki Çiftlikte Çıkan Yangında 1000 Ot Balyası Yandı - Son Dakika
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Edirne'deki Çiftlikte Çıkan Yangında 1000 Ot Balyası Yandı

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Edirne'deki bir çiftlikte kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı. İstasyon Mahallesi yakınlarında Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte demirlere uygulanan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, yakındaki ot balyalarına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında bir çiftlik çalışanı hafif şekilde yandı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

12.06.2024 15:23
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EDİRNE'deki bir çiftlikte kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı.

İstasyon Mahallesi yakınlarında Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte demirlere uygulanan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, yakındaki ot balyalarına sıçradı. Sıcak havanın da etkisiyle balyalar kısa sürede tutuşurken, yangın büyüdü. Çiftlik çalışanları kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince, durumu Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile alevler söndürüldü. Büyükbaşların da bulunduğu ahıra sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı. Yangına müdahale etmek isterken kolu hafif şekilde yanan bir çiftlik çalışanın tedavisi de bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Edirne\'deki Çiftlikte Çıkan Yangında 1000 Ot Balyası Yandı
Kaynak: DHA

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