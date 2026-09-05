Edirne Havsa'da yöresel yemek yarışmasında Trakya usulü sarmalar ve tatlılar ödüllendirildi - Son Dakika
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Edirne Havsa'da yöresel yemek yarışmasında Trakya usulü sarmalar ve tatlılar ödüllendirildi

Edirne Havsa\'da yöresel yemek yarışmasında Trakya usulü sarmalar ve tatlılar ödüllendirildi
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Edirne'nin Havsa ilçesinde 25. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında düzenlenen yöresel ev yemekleri yarışması tamamlandı. Trakya usulü sarma, kapama ve kalburabastı kategorilerinde dereceye girenler ödüllerini aldı; Pınar Çalım da sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen 25. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında Yöresel Ev Yemekleri Yarışması gerçekleştirildi.

Havsa Belediyesince düzenlenen yarışmada, katılımcıların hazırladığı Trakya usulü sarma, kapama ve kalburabastı jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Trakya usulü sarma kategorisinde Sevim Türkel birinci, Hatice Görgülü ikinci, Ürfiye Orcan üçüncü oldu.

Kapama kategorisinde Saime Orhan birinciliği, Nurten Aladağ ikinciliği, Şeyma Sırkıntı ise üçüncülüğü elde etti.

Kalbura bastı kategorisinde ise Nisanur Köprülü birinci, Çisem Şimşekçi ikinci, Nilgün Malçek üçüncü seçildi.

Programda Pınar Çalım da dengeli tabak ve kilo kontrolüne ilişkin sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Havsa'da yöresel yemek yarışmasında Trakya usulü sarmalar ve tatlılar ödüllendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Havsa'da yöresel yemek yarışmasında Trakya usulü sarmalar ve tatlılar ödüllendirildi - Son Dakika
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