Edirne İçme Suyu Krizi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Şu an Kayalıköy Barajı'ndan gelecek su, Edirne'nin içme suyuna 20 gün ya yeter ya yetmez. Acil olarak Süloğlu'ndan su getirmeliyiz, kuyulardan Edirne'ye su getirmeliyiz" dedi.

Aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi ağustos ayı itibarıyla yüzde 1'e düştü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentin diğer su kaynağı Süloğlu Barajı'nda yeterli su bulunmasına rağmen Edirne Belediyesi'nin iletim hatlarında onarım çalışması yapmadığı için henüz su alınamadığını söyledi. Edirne'nin 20 günlük suyunun kaldığını belirten Aksal, konuyla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğünü eleştiren CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan'a da tepki gösterdi.

'BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU SİZSİNİZ'

Fatma Aksal, DSİ'nin olası susuzluk ihtimaline karşı Süloğlu Barajı'nda 8,2 milyon metreküp rezerv tuttuğuna dikkat çekerek, "Ama maalesef Edirne Belediyesi iletim hatlarıyla ilgili en ufak bir bakım yapmamış. 2017 yılından beri en ufak bir bakım yapmamışlar. Bir bakıyorsunuz, en son konuşması gereken insan, dün CHP Edirne Milletvekili Sayın Baran Yazgan, Süloğlu Barajı'na gidiyor. Sanki belediye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmışlar gibi, Devlet Su İşleri'ne 'Gözüm üzerinizde' şeklinde açıklamalar yapıyor. Bir defa Edirne'nin bir belediye başkanı var. Edirnelilere bir açıklama yapılacaksa, bunun doğru olanı Edirne Belediye Başkanının kendisidir. Kendisi zaten avukattır ve yasal mevzuatı da çok iyi bilir. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın bu açıklamayı yapması gerekir bir açıklama yapacaksa. Ama Baran Bey belediyenin bir sözcüsü olarak oraya gidiyor, DSİ'ye 'Gözüm üzerinde' gibi açıklamalarda bulunuyor. Tamam da sorumlu kim? Sorumlu birinci derecede sizsiniz" diye konuştu.

BELEDİYE HATLARA BAKIM YAPMADI

Süloğlu Barajı'nda kentin 4 ay ihtiyacını karşılayacak su olduğunu söyleyen Aksal, "Edirneliler müsterih olsunlar, şu anda Süloğlu Barajı'nda rezerv su duruyor. Edirne kuyularında, Edirne'nin içme suyunun 3'te 1'ini karşılayacak su da var. Ben DSİ Bölge Müdürümüzle konuşuyorum, şu anda Edirne'nin içme suyunun yaklaşık 4 ay ihtiyacını karşılayacak rezerv Süloğlu Barajı'nda mevcut. Kuyularımızda mevcut ama olmayan ne? Bu suyu şehre getirecek belediyenin yapması gereken iletim hatlarının bakımı yapılamadığı için bu hatlar sürekli patladığı için ve belediye bu konuda hiçbir şey yapmadığı için biz var olan suyu şehre getiremiyoruz. Felaket tellallığı falan yapmak istemiyorum ama gerçekleri söylemek lazım. Şu an Kayalı Barajı'ndan gelecek su, Edirne'nin içme suyuna 20 gün ya yeter ya yetmez. Biz acil olarak Süloğlu'ndan su getirmeliyiz. Kuyulardan Edirne'ye su getirmeliyiz. Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak su mevcut ama belediye bu hatları onarmadığı için getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

'O HATTI BİZ YENİLEYECEĞİZ'

Belediyenin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getiren Fatma Aksal, şöyle konuştu:

"Belediye, DSİ'nin 2017'den beri rezerv olarak tuttuğu su bir gün lazım olursa diye o hatların bakımını yapsaydı, bugün hiç bu sorunları yaşamazdık. Herkes üzerine düşeni yapacak. Tabii Edirne hepimizin, elimizden gelen her türlü desteği veririz, veriyoruz da. Bunu siyasete malzeme de etmedik. Ta ki Baran Bey kalkıp böyle açıklamalar yapıncaya kadar. İnşallah belediye bir an önce o hatların bakımını yapar. Gelecek yıl için de belediyeyle yaptıkları zaten bir protokol var. O hattı biz yenileyeceğiz, DSİ bu hattı yeniler. Belediye, bu hatların yenilenmesi gerektiğinin, Edirne'nin Kayalı Barajı'ndan yeterli içme suyunu alamayacağının farkında bile değildi. Hepimiz Sayın Sarıçam'a tepki gösterdik ama iyi ki Sayın Sarıçam tepki göstermiş ki biz ilimizin içme suyu olmadığının farkına vardık. İnşallah kısa sürede çözülür."

CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, dün Süloğlu Barajı'na giderek DSİ'ye tepki gösterdi. Yazgan, Edirne Belediyesi'nin iletim hatlarıyla ilgili DSİ'den aylardır ihale ve proje beklediğini, bu nedenle çalışmaların tamamlanamadığını öne sürdü.