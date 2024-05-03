Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı, devraldığı borçları açıkladı - Son Dakika
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Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı, devraldığı borçları açıkladı

Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı, devraldığı borçları açıkladı

Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, AKP'li belediyeden devraldığı borçları açıkladı. Borç miktarı 23 milyon 901 bin TL olduğunu belirten Geldi, borçlardan korkmadıklarını ve yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Lalapaşa'da şebeke suyu kullanım bedeline yüzde 20 indirim yapıldığını da belirtti.

03.05.2024 17:47  Güncelleme: 17:53
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(EDİRNE)- Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, AKP'li belediyeden devraldığı borçları açıkladı. Geldi, "23 milyon 901 bin küsur borcumuz var. Maaşlarımız 760 bin. Bir aylık maaşımız kadar şu an halihazırda kasamızda para var. Kasamızdaki olan para da önümüzdeki ay maaşımıza yetiyor. Bu sıfıra sıfır bir belediye" dedi.

AKP belediyesinden devraldığı borçları belediye binasına kalem kalem yazarak pankartla asan Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, bugün basın mensuplarına açıklama yaptı. Geldi, borcun 23 milyon 901 TL olduğunu, borçlardan korkmadığını, yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Geldi, Lalapaşa'da şebeke suyu kullanım bedeline yüzde 20 indirim yapıldığını kaydetti.

"GEÇEN YIL GELİRİMİZİN İKİ KATI BORÇLA BELEDİYEYİ TESLİM ALDIK"

Geldi, konuşmasında şunları söyledi:

"Belediye ve şirketin toplam borçları yani bizim yönetime devraldığımız toplam 23 milyon 901 bin küsur borcumuz var. Tabii ne gelirimiz var diye baktık. 2023 yılında toplam 13 milyon 677 bin gelirimiz var. Geçen yıl gelirimizin iki katı borçla belediyeyi teslim aldık. Bu bizi ürkütüyor mu? Hayır kesinlikle. Planlı, programlı bir şekilde yaptığımızda biz hem borcumuzu ödeyeceğiz hem de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Maaşlarımız 760 bin. Şimdi maaşlarımız kadar bir aylık maaşımız kadar şu an halihazırda kasamızda para var. İller Bankası'ndan gelen parayı merak ediyorsanız 577 bin TL paramız var. Yani İller Bankası'ndan gelen para bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Kasamızdaki olan para da önümüzdeki ay maaşımıza yetiyor. Bu sıfıra sıfır bir belediye. Planlı hareket ettiğimizde diğer büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimiz ve kardeş belediyelerimizle iletişim halinde olarak biz bu borcumuzu da söylediğim gibi hem de yatırımlarımızı yapacağız.

"SU FİYATI LALAPAŞA'DA YÜZDE 20 İNDİRİMLİ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Biliyorsunuz seçim takviminde su, çevre ilçe ve il belediyelerine rağmen bizim Lalapaşa'mızda su fiyatları çok yüksekti. Bizim bir vaadimiz vardı. 'Yüzde 20 olarak ilk meclisimizde suya indirim yapacağız' dedik. İlk toplantımızda bunu yaptık ve şu an da su fiyatı Lalapaşa'da yüzde 20 indirimli olarak devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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