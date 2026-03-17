Edirne protokolünün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında Çanakkale Deniz Zaferi'nin, bir milletin küllerinden doğuşunun, bağımsızlık sevdasının ve sarsılmaz azminin adı olduğunu belirtti.

Emperyalizmin çelik zırhlı duvarlarına karşı Anadolu'nun sarsılmaz azmiyle örülen siperlerin, dünya tarihinin akışını sonsuza dek değiştirdiğini ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer, parçalanmak istenen bir imparatorluğun küllerinden, tam bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan o kutlu yolun ilk meşalesidir. Anafartalar'da filizlenen milli ruh, Kurtuluş Savaşımızın müjdecisi olmuş, mazlum milletlere zincirlerini kırma cesareti vermiştir. Bizler bugün de gücümüzü ve çalışma azmimizi, 1915'te 'ölesiye' direnen o sarsılmaz iradeden alıyoruz."

Yazgan, Türk milletinin ulusal birliğini her türlü değerin üzerinde tutarak, laik ve demokratik Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

Bağımsızlığın bedelini canlarıyla ödeyenlere olan borcun ancak daha aydınlık ve özgür bir Türkiye inşa ederek ödenebileceğini belirten Yazgan, "Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın her karış toprağını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği toprak olduğunu ifade eden İba, "Milletimiz vatanı söz konusu olduğunda neleri başarabileceğini 18 Mart'ta tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale Zaferi'nin sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de ilham kaynağıdır. Yurdumuzun üzerine hain planları olanların 18 Mart Zaferi'ni unutmaması gerekir. Kadınıyla, erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla omuz omuza vererek, Çanakkale ruhuyla geleceğe yürüyecek ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İba, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Zaferin, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğinin en açık göstergesi olduğunu ifade eden İba, Çanakkale'de gösterilen kahramanlık, Kurtuluş Savaşı'nın da ilham kaynağı olmuştur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlu olsun." diye kaydetti.

ETSO Başkanı Sezai Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında, Çanakkale'de yazılan destanın Türk milletinin birlik, cesaret ve vatan sevgisinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Zaferin, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın, inancın ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Irmak, "Çanakkale Savaşı'nda vatan toprağını canları pahasına savunan kahraman ecdadımız, bizlere özgür bir ülke ve güçlü bir gelecek bırakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konduğu tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Çanakkale'de verilen mücadelenin Türk milletinin tarihindeki en onurlu sayfalardan biri olduğunu vurgulayan Özcan, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale ruhu, dün olduğu gibi bugün de milletimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.