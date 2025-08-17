Edirne Sınır Kapılarında Gurbetçi Geçişleri Hızlandı - Son Dakika
Edirne Sınır Kapılarında Gurbetçi Geçişleri Hızlandı

17.08.2025 11:06
Edirne'de alınan yeni tedbirlerle gurbetçilerin sınır geçişleri 1 saatin altında gerçekleşiyor.

Edirne'de sınır kapılarında alınan bazı tedbirler sayesinde gurbetçilerin geçişleri hızlandı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda geliş ve gidişlerin sorun yaşamaması için bu yıl sınır kapılarında pek çok önlem alındı.

Bu kapsamda sınır kapılarında ilave peronlar açıldı, buna paralel olarak personel sayısı artırıldı.

Alınan tedbirler sayesinde en yoğun günlerde dahi geçişler 1 saatin altında gerçekleşti.

Vali Sezer, gurbetçileri uğurladı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulunan Vali Yunus Sezer, dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı.

Gurbetçilerle sohbet eden Vali Sezer, alınan tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapılarında yoğun bir dönem yaşandığını söyledi.

Gurbetçilerin geçişlerinin hızlı olması ve sorun yaşamamaları için tedbirler aldıklarını belirten Sezer, "Gurbetçi sezonu 22 Haziran'da başladı. Öncesinde önemli çalışmalar yaptık. Komşu ülkelerle de görüşmelerimiz oldu. Gurbetçilerimizin hızlı ve konforlu şekilde geçiş yapmaları için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Sezer, önceki yıllarda yaşanan araç kuyruklarının tekrar etmemesi için hedefler koyduklarını dile getirdi.

Alınan tedbirlerin karşılığını aldıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Gurbetçileri kapılarda uzun süre bekletmemek için çalıştık. 8-10 saatlik beklemeleri ortalama 39 dakikaya düşürmüş durumdayız. İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ilave personel görevlendirdi, biz yerelde önlemler aldık. Sınır kapılarında ilave peronlar açtık. Bulgaristan tarafıyla toplantılar yaptık, onlar da bizimle aynı hassasiyetle görevlendirmeler yaptı. Vatandaşlarımızı hızlı şekilde uğurluyoruz. İnşallah bu süreci bunda sonraki yıllarda da böyle planlıyoruz. Kalıcı tedbirler alıyoruz. 22 Haizran-15 Ağustos arasında ilimizdeki sınır kapılarından 777 bin 174 araç, 3 milyon 80 bin 804 yolcu giriş-çıkış yaptı. Hem girişte hem çıkışta bekleme süreleri 1 saatin altında. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Gurbetçiler tedbirlerden memnun

Ailesiyle Almanya'ya giden Rahmi Topal, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Sınır kapılarında alınan tedbirleri memnuniyetle takip ettiklerini anlatan Topal, "Gelişimizde beklemeden giriş yaptık. Dönüşte de hızlı girdik, Bulgaristan'da bir süre bekleyeceğiz. Ona da Türkiye'nin yapacağı bir şey yok." dedi.

Fransa'ya dönen Mustafa Tercüman ise tatilde ailesiyle özlem giderdiğini ifade etti.

Geçen yıllara göre geçişlerin hızlandığını anlatan Tercüman, "Gelişte bir sıkıntımız olmadı. Dönüşlerde hızlandı. Eskisi gibi uzun saatler beklemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

